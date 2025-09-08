В России назвали последствия удара по мосту в Кременчуге для ВСУ

Удар по Крюковскому мосту в Кременчуге осложнил логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это и другие последствия атаки для украинской армии в своем Telegram-канале назвал военный корреспондент Александр Коц.

По его словам, данное двухъярусное сооружение является стратегическим. Журналист отметил, что по мосту проходят железнодорожная и автомобильная ветки. Кроме того, этот объект посередине оснащен механизмом, который поднимает пролет для прохода больших судов по Днепру.

Также военкор обратил внимание, что по мосту идут поезда из Харькова в Одессу, проходят две дороги государственного значения: Борисполь — Днепропетровск — Запорожье и Полтава — Александрия.

«Одним ударом, похожим на пробный, по факту временно перекрыто автомобильное и железнодорожное сообщение. Плюс заперта возможность прохода больших судов. По факту, серьезно осложнена логистика, которая будет требовать больше времени и ресурсов», — написал Коц.

Утром 7 сентября Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар по объектам ВСУ в ряде регионов Украины. По данным канала, удары ракетами и беспилотниками были нанесены по Киеву и его окрестностям, Крюковскому мосту через реку Днепр в Кременчуге, Кривому Рогу, Одессе, а также крупнейшему военному аэродрому ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области. По информации украинских СМИ, российские военные также поразили аэродром «Школьный» в Одессе.

Ранее российская авиация ударила авиабомбой по мосту в Херсоне.