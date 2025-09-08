На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России назвали последствия удара по мосту в Кременчуге для ВСУ

Военкор Коц заявил, что удар по мосту в Кременчуге осложнил логистику ВСУ
true
true
true
close
Justin Stumberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Удар по Крюковскому мосту в Кременчуге осложнил логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это и другие последствия атаки для украинской армии в своем Telegram-канале назвал военный корреспондент Александр Коц.

По его словам, данное двухъярусное сооружение является стратегическим. Журналист отметил, что по мосту проходят железнодорожная и автомобильная ветки. Кроме того, этот объект посередине оснащен механизмом, который поднимает пролет для прохода больших судов по Днепру.

Также военкор обратил внимание, что по мосту идут поезда из Харькова в Одессу, проходят две дороги государственного значения: БориспольДнепропетровскЗапорожье и Полтава — Александрия.

«Одним ударом, похожим на пробный, по факту временно перекрыто автомобильное и железнодорожное сообщение. Плюс заперта возможность прохода больших судов. По факту, серьезно осложнена логистика, которая будет требовать больше времени и ресурсов», — написал Коц.

Утром 7 сентября Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар по объектам ВСУ в ряде регионов Украины. По данным канала, удары ракетами и беспилотниками были нанесены по Киеву и его окрестностям, Крюковскому мосту через реку Днепр в Кременчуге, Кривому Рогу, Одессе, а также крупнейшему военному аэродрому ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области. По информации украинских СМИ, российские военные также поразили аэродром «Школьный» в Одессе.

Ранее российская авиация ударила авиабомбой по мосту в Херсоне.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами