СМИ рассказали о пожилых американцах в рядах ВСУ

NYT: среди американских добровольцев в рядах ВСУ растет доля пожилых бойцов
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Среди американских добровольцев, воюющих на стороне Украины, увеличивается доля лиц без военного опыта и пожилого возраста. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на интервью с военнослужащими и сотрудниками гуманитарных миссий.

По данным издания, Украина активно привлекает иностранцев из-за проблем с набором в армию, предлагая зарплату от $1 тыс. до $3 тыс. в месяц. Добровольцы служат в регулярных подразделениях или международных легионах, их мотивация варьируется от идеологических убеждений до желания заработать или избежать правосудия на родине.

Командиры ВСУ отмечают случаи, когда среди добровольцев оказывались люди с криминальным прошлым и проблемами со здоровьем. Несмотря на сокращение потока желающих из США, по независимым оценкам, в украинской армии могут находиться несколько тысяч иностранных наемников.

3 сентября советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что украинские войска разместили подразделения иностранных наемников вдоль всей линии боевого соприкосновения в Донбассе.

Ранее украинских диверсантов ликвидировали при подходе к границе России.

СВО: последние новости
