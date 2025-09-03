На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Иностранных наемников разместили вдоль всей линии фронта в Донбассе

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ разместили наемников вдоль фронта в Донбассе
Evgeniy Maloletka/AP

Украинские войска разместили подразделения иностранных наемников вдоль всей линии боевого соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

По его словам, интернациональные соединения замечены на Красноармейском, Константиновском и Краснолиманском направлениях, а также на границе ДНР с Днепропетровской областью. Отмечается переброска иностранных наемников и в сторону Харьковской области.

Агентство Bloomberg пришло к выводу, что Киеву придется отказаться от идеи захватить Донбасс. Журналисты считают, что действия президента России Владимира Путина «сломили волю» и «неповиновение» украинского народа, а ВС РФ все активнее продвигаются на фронте. Ранее газета The New York Times сообщала, что Донбасс будет центральной темой любых переговоров об урегулировании конфликта. СМИ утверждали, что Москва уже смягчила свою позицию, но все еще не готова отдавать контроль над регионом.

2 сентября РИА Новости сообщало, что командование Вооруженных Сил Украины перебрасывает наемников, «Иностранного легиона», чтобы избежать окружения на Харьковском направлении. По словам собеседника агентства, нехватку личного состава на передовых позициях «восполняют расчеты и экипажи артиллеристов, РЭБ и РЭР, чьи орудия и боевая техника были уничтожены».

Ранее украинских диверсантов ликвидировали при подходе к границе России.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
