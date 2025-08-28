Российские военные испытают новую установку для разминирования

Российские военнослужащие на одном из полигонов в зоне спецоперации проведут испытания портативной лазерной системы, позволяющей осуществлять безопасное дистанционное разминирование за счет выгорания взрывчатого вещества без подрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика LazerBuzz.

«Испытания первой портативной системы лазерного разминирования «Посох» пройдут на одном из полигонов в зоне СВО», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что новейшая разработка позволит производить дистанционное разминирование с помощью лазерного воздействия — за счет выгорания взрывчатого вещества без его последующего подрыва. Специалисты отмечают, что изделие отличается низкой стоимостью. Помимо этого, устройство позволит обезвреживать неразорвавшиеся снаряды, в том числе мины и боеприпасы.

При этом радиус разминирования составляет от 30 до 700 метров.

До этого военный эксперт Александр Артамонов оценил прототип российского лазерного антидронового «лучемета», который планируют испытать уже этим летом. По его словам, главной особенностью этого оружия является возможность разом поражать десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), выводя из строя электронику.

