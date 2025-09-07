На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Польские прокуроры рассказали подробности о найденном на территории страны беспилотнике

Польские прокуроры обнаружили кириллицу на обломках найденного дрона
Польские прокуроры обнаружили надписи кириллицей на обломках разбившегося на территории страны дрона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на окружную прокуратуру города Замостье.

В ведомстве рассказали, что осмотр места обнаружения обломков беспилотника проводили прокуроры из окружной прокуратуры в Томашув-Любельском и из окружной прокуратуры Замостье.

В заявлении отмечается, что «обломки беспилотного устройства, изготовленного из пластика, похожего на пенополистирол, содержали электронные системы, связанные с двигателем внутреннего сгорания».

Накануне RMF FM сообщило, что неопознанный объект, который может быть беспилотником, упал недалеко от деревни Майдан-Селец на востоке Польши. Он приземлился в 500 м от жилых зданий.

Представитель министерства национальной обороны республики Януш Сеймей заявил, что объект «не имеет никаких военных признаков». По его словам, скорее всего, этот дрон использовали контрабандисты.

7 сентября представитель районной прокуратуры в Замостье Рафал Кавалец рассказал, что польская прокуратура не нашла следов взрыва на месте упавшего беспилотника.

Ранее в Эстонии обвинили Россию в глушении украинского беспилотника.

