Польские прокуроры рассказали подробности о найденном на территории страны беспилотнике

Польские прокуроры обнаружили надписи кириллицей на обломках разбившегося на территории страны дрона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на окружную прокуратуру города Замостье.

В ведомстве рассказали, что осмотр места обнаружения обломков беспилотника проводили прокуроры из окружной прокуратуры в Томашув-Любельском и из окружной прокуратуры Замостье.

В заявлении отмечается, что «обломки беспилотного устройства, изготовленного из пластика, похожего на пенополистирол, содержали электронные системы, связанные с двигателем внутреннего сгорания».

Накануне RMF FM сообщило, что неопознанный объект, который может быть беспилотником, упал недалеко от деревни Майдан-Селец на востоке Польши. Он приземлился в 500 м от жилых зданий.

Представитель министерства национальной обороны республики Януш Сеймей заявил, что объект «не имеет никаких военных признаков». По его словам, скорее всего, этот дрон использовали контрабандисты.

7 сентября представитель районной прокуратуры в Замостье Рафал Кавалец рассказал, что польская прокуратура не нашла следов взрыва на месте упавшего беспилотника.

Ранее в Эстонии обвинили Россию в глушении украинского беспилотника.