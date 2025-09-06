На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский пленный рассказал о массовом бегстве мобилизованных из «учебок»

Пленный Ступко: больше половины мобилизованных дезертировали из учебных центров ВСУ
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский военнопленный Николай Ступко рассказал, что из центра подготовки ВСУ сбежала почти половина мобилизованных. Об этом сообщает Минобороны России.

По словам Ступко, большая честь мобилизованных сбежали в первую же ночь, а всего за время обучения дезертировали свыше 150 человек — «почти половина, наверное, сбежали».

В его бригаде не было «вояк», большая часть — это больные и непригодные люди, отметил пленный. Пленный рассказал, что вместе с другими бойцами ВСУ он решил сдаться в плен российским войскам недалеко от Юнаковки Сумской области.

«Ребята 156-й (бригады ВСУ — Прим. ред.), я не знаю, за что мы воюем. Тем более к нам такое отношение, <...>, сдавайтесь в плен лучше», --сказал Ступко.

По информации Минобороны, российские войска ранее нанесли удары по позициям бригады территориальной обороны в районе населенных пунктов Павловка, Могрица, Юнаковка, Мирополье, Кияницы, Пролетарский и Амбарный Сумской области, а всего за сутки были поражены 36 бригад ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ назвали потери ВСУ за сутки.

