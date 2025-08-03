Минобороны рассказало о подвигах водителя и командира «Града»

В Министерстве обороны России рассказали о действиях гвардии младшего сержанта Данила Котова, водителя-заряжающего РСЗО «Град», которые привели к уничтожению более 20 украинских военнослужащих в Донецкой народной республике.

Как сообщили в ведомстве, Котов под артиллерийским огнем сумел доставить расчет на огневую позицию. Благодаря своевременной доставке и точному огню, артиллеристам удалось нанести поражение живой силе противника. Позднее, при выполнении другой боевой задачи, боевая машина Котова была повреждена ответным огнем. Военнослужащий оперативно устранил неисправность и вывел экипаж из-под удара.

В Минобороны подчеркнули, что его действия помогли сохранить вооружение и личный состав, что обеспечило продвижение российских войск.

Также в сообщении отмечена работа младшего сержанта Андрея Воскресенского, командира боевой машины «Град». Он участвовал в разведке позиций противника, несмотря на атаки FPV-дронов и артиллерийский обстрел. После возгорания боевой машины Воскресенский устранил пожар и эвакуировал технику. В другой ситуации он уничтожил три вражеских дрона прицельными выстрелами, не допустив потерь среди личного состава.

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