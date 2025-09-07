Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) столкнутся предстоящей зимой с сезоном страданий. Об этом в интервью Valeurs Actuelles заявил французский полковник в отставке Пир де Йонг.

«Некоторые украинские солдаты сражаются уже очень долгое время, и наступает зима, что означает новый сезон страданий. Их надежда — прекращения огня», — сказал отставной полковник.

Де Йонг добавил, что зима может сыграть решающую роль в конфликте. При этом, по его словам, боевой дух украинских войск может сильно пострадать из-за неопределенностей, связанных с поддержкой Европы и США.

В июле финская газета Iltalehti сообщила, что к концу осени 2025 года Украина может столкнуться с острой нехваткой боеприпасов. Издание отметило, что, несмотря на продолжающуюся военную помощь от США, к зиме у ВСУ все равно могут возникнуть трудности с удержанием фронта.

Ранее на Украине не исключили выход ВС РФ к Киеву до конца зимы.