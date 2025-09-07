На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Французский полковник предсказал сезон страданий для ВСУ

Полковник де Йонг: ВСУ этой зимой столкнутся с сезоном страданий
true
true
true
close
Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) столкнутся предстоящей зимой с сезоном страданий. Об этом в интервью Valeurs Actuelles заявил французский полковник в отставке Пир де Йонг.

«Некоторые украинские солдаты сражаются уже очень долгое время, и наступает зима, что означает новый сезон страданий. Их надежда — прекращения огня», — сказал отставной полковник.

Де Йонг добавил, что зима может сыграть решающую роль в конфликте. При этом, по его словам, боевой дух украинских войск может сильно пострадать из-за неопределенностей, связанных с поддержкой Европы и США.

В июле финская газета Iltalehti сообщила, что к концу осени 2025 года Украина может столкнуться с острой нехваткой боеприпасов. Издание отметило, что, несмотря на продолжающуюся военную помощь от США, к зиме у ВСУ все равно могут возникнуть трудности с удержанием фронта.

Ранее на Украине не исключили выход ВС РФ к Киеву до конца зимы.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами