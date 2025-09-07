Польша привела истребители в «высшую степень готовности» из-за «активности РФ»

Оперативное командование вооруженных сил Польши привело в готовность истребители на фоне активности ВС РФ на Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в соцсети X.

«Для обеспечения безопасности польского воздушного пространства оперативный командующий вооруженных сил Польши задействовал все необходимые процедуры», — говорится в заявлении.

Отмечается, что польские и союзные самолеты действуют в воздушном пространстве, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки «достигли высшей степени готовности».

В ночь на 7 сентября «Военкоры русской весны» писали, что ВС России нанесли удар по Украине сотнями ударных БПЛА «Герань». В публикации сообщалось, что всего ожидался массированный налет до 700 дронов.

6 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала сентября Вооруженные силы РФ выпустили более 1300 беспилотных летательных аппаратов и скинули почти 900 управляемых авиабомб по объектам в 14 регионах Украины.

Ранее на Украине заявили, что Россия совершенствует вооружение «комбинированных ударов».