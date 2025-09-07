Группировка войск «Восток» ВС РФ освободила населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ в очередной сводке.

По данным ведомства, за время ведения боевых действий силы «Востока» поразили три механизированные бригады ВСУ, бригаду морской пехоты и две бригады территориальной обороны в районе Дорожнянки, Успеновки и Червоного в Запорожской области, а также возле Новопавловки и Алексеевки в Днепропетровской области.

За сутки боевых действий в этих районах ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и склад снабжения.

В ночь на 7 сентября «Военкоры русской весны» писали, что ВС России нанесли удар по Украине сотнями ударных БПЛА «Герань». В публикации сообщалось, что всего ожидался массированный налет до 700 дронов.

6 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала сентября Вооруженные силы РФ выпустили более 1300 беспилотных летательных аппаратов и скинули почти 900 управляемых авиабомб по объектам в 14 регионах Украины.

Ранее войцы группировка войск «Восток» освободила Камышеваху в ДНР.