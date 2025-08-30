На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бойцы группировки «Восток» освободили Камышеваху в ДНР

МО РФ: российские войска освободили населенный пункт Камышеваха в ДНР
Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы группировка войск «Восток» Вооруженных Сил России освободили населенный пункт Камышеваха в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, в районах населенных пунктов Маломихайловка, Вороное и Сосновка Днепропетровской области были российскими силами уничтожены механизированная бригада ВСУ, бригады морской пехоты и две — теробороны.

В результате наступления, противник потерял более 250 солдат, две бронемашины, шесть автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Помимо этого, уничтожен склад материальных средств.

Российский боец ранее рассказал о бегстве ВСУ с поля боя в ходе взятия села Запорожское. Он рассказал, что в процессе проведения операции по взятию населенного пункта помогли расчеты БПЛА, которые прикрывали продвижение штурмовиков, а также вели круглосуточное наблюдение за солдатами ВСУ и предупреждали о передвижениях украинской стороны.

Ранее эксперт Марочко заявил, что украинских военных вытесняют из ЛНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
