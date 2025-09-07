На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВС России закрепляются за пределами Серебрянки в ДНР

Марочко: ВС РФ выходят из Серебрянки ДНР и закрепляются за пределами села
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные постепенно выходят из Серебрянки ДНР и закрепляются за пределами населенного пункта. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

ВС России выбивают Вооруженные силы Украины (ВСУ) из соседней Дроновки.

«Касаемо Серебрянки: наши военнослужащие постепенно выходят из населенного пункта и закрепляются в его окрестностях. Также наши военные продолжают выбивать противника из Дроновки», — рассказал он.

29 августа Марочко заявил, что военнослужащие РФ успешно закреплялись в восточной части Константиновки. По его словам, российские войска взяли под контроль несколько участков уже непосредственно в самом населенном пункте.

26 августа в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы РФ продвинулись в районе Константиновки. По информации ведомства, на данном участке фронта работают подразделения группировки войск «Юг».

Ранее российские войска подошли к Синельниково в Харьковской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами