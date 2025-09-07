На военном полигоне под Варшавой прогремел взрыв, ранены гражданские

При взрыве на военном полигоне под Варшавой пострадали два человека, сообщает wPolsce24.

В Военной жандармерии рассказали, что инцидент произошел в районе Варшава-Рембертов. Гражданские лица пострадали, так как попали на территорию полигона, несмотря на «четко обозначенный запрет входа».

Телеканал уточняет, что люди были ранены при детонации неразорвавшегося взрывного устройства. Пострадавшие мужчины в возрасте 50 и 30 лет в тяжелом состоянии. Их госпитализировали на вертолете санавиации с рваными ранами.

В конце августа прогремел взрыв у авиабазы имени Марко Фиделя Суареса в колумбийском городе Кали. При этом не выжили пять человек, еще 36 получили ранения разной степени тяжести. По предварительной информации, там детонировал автомобиль со взрывчаткой. Мэрия Кали объявила о награде в размере до $100 тыс. за сведения о причастных к взрыву.

