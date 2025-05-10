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Жителей Верхней Пышмы напугала реконструкция боя времен ВОВ

Baza: в Верхней Пышме реконструировали бой времен ВОВ, не предупредив жителей

В городе Верхняя Пышма в Свердловской области реконструировали бой времен Великой Отечественной войны, не предупредив жителей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По словам журналистов, местные проснулись в панике из-за звуков стрельбы и взрывов. Некоторые даже успели сообщить о перестрелке в полицию, отмечает канал.

Реконструкция происходила на территории парка «Патриот». Кадры со стрельбой опубликовал Telegram-канал восьмого района города.

До этого московским школьникам стали рекламировать летние военизированные лагеря.

Лагеря для учащихся 7–10-х классов были названы в честь советских маршалов Константина Рокоссовского, Георгия Жукова и Александра Василевского. Они расположены на территории полигона «Алабино», парка «Патриот» и Ногинского спасательного центра МЧС.

В лагерях дети смогут приобрести навыки управления дронами, ориентирования на местности. Кроме того, программа обучения предполагает тактическую и огневую подготовку.

Ранее в Ухте полиция устроила кинематографичную погоню за пьяным водителем.

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