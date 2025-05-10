Жителей Верхней Пышмы напугала реконструкция боя времен ВОВ

В городе Верхняя Пышма в Свердловской области реконструировали бой времен Великой Отечественной войны, не предупредив жителей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По словам журналистов, местные проснулись в панике из-за звуков стрельбы и взрывов. Некоторые даже успели сообщить о перестрелке в полицию, отмечает канал.
Реконструкция происходила на территории парка «Патриот». Кадры со стрельбой опубликовал Telegram-канал восьмого района города.
До этого московским школьникам стали рекламировать летние военизированные лагеря.
Лагеря для учащихся 7–10-х классов были названы в честь советских маршалов Константина Рокоссовского, Георгия Жукова и Александра Василевского. Они расположены на территории полигона «Алабино», парка «Патриот» и Ногинского спасательного центра МЧС.
В лагерях дети смогут приобрести навыки управления дронами, ориентирования на местности. Кроме того, программа обучения предполагает тактическую и огневую подготовку.
Ранее в Ухте полиция устроила кинематографичную погоню за пьяным водителем.