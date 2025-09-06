РИА: украинский журналист Тахтай, критиковавший власть и ВСУ, был убит в Сумах

В Сумской области был убит украинский журналист-расследователь Александр Тахтай, который выступал с критикой Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обнародовал информацию о правонарушениях командования этой структуры в регионе. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах России.

«Критиковавший власть и силовиков украинский журналист-расследователь Александр Тахтай убит в Сумах. Ранее месяц назад на него уже было совершено покушение», — передает агентство слова собеседника.

Отмечается, что пророссийский журналист расследовал правонарушения со стороны руководителей Сумской областной государственной администрации, местной полиции и украинской армии. По данным источника, внимание к Тахтаю усилилось после публикации материалов о лицах, которые наживались на строительстве оборонительных объектов в регионе.

До этого в МИД России заявили, что Москва не получает адекватной реакции международных организаций на многочисленные нарушения прав человека киевским руководством. В ведомстве подчеркнули, что Россия регулярно направляет в ООН и ОБСЕ документацию о системных преступлениях властей Украины, включая дискриминацию по языковому и национальному признаку, преследование канонической УПЦ и политические репрессии.

Ранее госдеп США рассказал о пытках и незаконных задержаниях на Украине.