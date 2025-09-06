Губернатор рассказал о последствиях атаки дронов на Белгородскую область

Атаки Вооруженных сил Украины на Белгородскую область продолжаются, предварительно, пострадавших нет. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в селе Новая Таволжанка в Шебекинском округе при атаке дрона загорелся припаркованный автомобиль. Позднее была повреждена еще одна машина. В селе Муром при атаках FPV-дронами были пробиты кровли, выбиты окна и посечены фасады трех домов.

В городе Грайворон был поврежден легковой автомобиль. В селе Глотово Грайворонского округа после детонации беспилотника загорелась кровля складского помещения. В хуторе Масычево дроном был атакован автомобиль.

Гладков добавил, что в селе Казинка Валуйского округа была повреждена линия электропередачи, электроснабжение восстановили аварийные бригады.

6 сентября в Минобороны РФ рассказали, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 160 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в акватории Черного моря уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ.