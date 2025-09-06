На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Губернатор рассказал о последствиях атаки дронов на Белгородскую область

Гладков: беспилотники атаковали три муниципалитета Белгородской области
true
true
true
close
Alina Smutko/Reuters

Атаки Вооруженных сил Украины на Белгородскую область продолжаются, предварительно, пострадавших нет. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в селе Новая Таволжанка в Шебекинском округе при атаке дрона загорелся припаркованный автомобиль. Позднее была повреждена еще одна машина. В селе Муром при атаках FPV-дронами были пробиты кровли, выбиты окна и посечены фасады трех домов.

В городе Грайворон был поврежден легковой автомобиль. В селе Глотово Грайворонского округа после детонации беспилотника загорелась кровля складского помещения. В хуторе Масычево дроном был атакован автомобиль.

Гладков добавил, что в селе Казинка Валуйского округа была повреждена линия электропередачи, электроснабжение восстановили аварийные бригады.

6 сентября в Минобороны РФ рассказали, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 160 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в акватории Черного моря уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами