Хуситы ответили на обвинения в производстве химоружия

Хуситы опровергли информацию о производстве движением химического оружия
true
true
true
close
Reuters

Заместитель руководителя пресс-службы движения «Ансар Аллах» (хуситы) Насреддин Амер опроверг сведения международно признанного правительства Йемена, согласно которым они производят химическое оружие. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это ложные и безосновательные обвинения, которые не подкреплены какими-либо доказательствами или фактами.

«Сторона, которая выдвигает эти обвинения, не имеет ни морального, ни политического права декларировать заботу о йеменском народе или поднимать вопросы, связанные с обеспечением мира в регионе», — заявил представитель хуситов.

Накануне министр информации правительства Йемена Муаммар аль-Ирьяни заявил, что члены движения «Ансар Аллах» начали производить химическое оружие.

Министр утверждает, что представители Ирана контрабандой ввезли партию токсичных газов и материалов на часть территории Йемена, контролируемую хуситами.

2 сентября стало известно, что йеменские повстанцы впервые атаковали беспилотниками здание Генштаба Армии Израиля в Тель-Авиве.

Ранее хуситы задержали 11 сотрудников ООН в Йемене.

