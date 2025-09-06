На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС России получили массовые поставки модульных дронов «Ключ 10»

Модульные дроны «Ключ 10» начали массово поставлять ВС РФ
Евгений Биятов/РИА Новости

Модульный FPV-дрон «Ключ 10» с опцией замены модуля видеопередачи, позволяющий подразделениям быстро адаптироваться под новые частоты управления, начали массово поставлять российским войскам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Центра беспилотных компетенций с позывным «Барс».

По его словам, дрон был доработан, теперь он никак не зависит от частот управления, ни от видеопередатчиков. Бойцы могут за 10 секунд заменить модуль и работать на необходимой им частоте.

«Таким образом аппарат позволяет быстро адаптироваться под меняющиеся реалии фронта», — добавил «Барс».

В сентябре 2024 года официальный представитель учебного центра «Пустельга» рассказал, что в России запустили в серийное производство FPV-дроны линейки «Ключ», которые применяются на пяти направлениях спецоперации, в том числе и в Курской области.

В организации отметили, что в зависимости от боевых задач эти беспилотники могут оснащать различной нагрузкой. В линейку дронов входят 7 и 10-дюймовые аппараты, отметили в учебном центре.

Ранее в России создали аналог украинского гексакоптера «Баба-яга».

