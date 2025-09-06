На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе оценили стоимость замены военной поддержки США

IISS: замена военного потенциала США обойдется Евросоюзу в $1 трлн
U.S. Marines/Global Look Press

Замена военного потенциала США обойдется Евросоюзу в $1 трлн. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Международного института стратегических исследований (IISS).

Речь идет только об обычных вооружениях США в регионе. Страны ЕС сталкиваются с недостаточностью собственной космической разведки и системы наблюдения в целом, а также несовершенством собственной интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, и сейчас они все еще рассчитывают на помощь Соединенных Штатов в этих сферах.

Замена американских спутников и систем слежения обойдется ЕС в $4,8 млрд. Сейчас представители ЕС заявляют, что США должны предоставлять эту технику Европе для гарантий безопасности Украины, чтобы вовремя узнать о возможном «нарушении Россией» условий будущего мирного соглашения.

«Это должно быть частью сделки, потому что... без глаз вы слепы», — подчеркнула генеральный директор по безопасности в чешском министерстве иностранных дел Вероника Стромсикова.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что обеспечивать гарантии безопасности Украине будут в основном страны Европы. На этом фоне Франция и Великобритания заявляли о готовности направить миротворческие силы на территорию Украины.

Ранее Европе предрекли самый масштабный кризис безопасности из-за Трампа.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
