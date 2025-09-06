На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хорватия и Словения заключили военный союз

Хорватия и Словения подписали декларацию о военном сотрудничестве
iunewind/Shuttertock/FOTODOM

В Загребе Хорватия и Словения подписали декларацию о военном сотрудничестве, передает RTS.

По словам главы минобороны Словении Борута Шайовича, Загреб и Любляна несут «большую ответственность» за сохранение мира на Западных Балканах, особенно в Косово и Метохии (вместе с Косово образует автономный край в составе Сербии), а также в Боснии и Герцеговине.

Сербский президент Александар Вучич счел военный союз двух стран «недружественным в отношении как сербского государства, так и сербских граждан».

А президент Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что Хорватии и Словении не стоит беспокоиться, потому что в регионе «уже 30 лет царит мир». Ответственность же за Боснию и Герцеговину несет народ и руководство страны.

На этой неделе Додик говорил, что Республика Сербская может выйти из состава Боснии и Герцеговины, если Запад продолжит усиливать давление на нее.

Ранее Каллас назвала важнейшую гарантию безопасности Европы.

