Хорватия и Словения заключили военный союз

В Загребе Хорватия и Словения подписали декларацию о военном сотрудничестве, передает RTS.

По словам главы минобороны Словении Борута Шайовича, Загреб и Любляна несут «большую ответственность» за сохранение мира на Западных Балканах, особенно в Косово и Метохии (вместе с Косово образует автономный край в составе Сербии), а также в Боснии и Герцеговине.

Сербский президент Александар Вучич счел военный союз двух стран «недружественным в отношении как сербского государства, так и сербских граждан».

А президент Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что Хорватии и Словении не стоит беспокоиться, потому что в регионе «уже 30 лет царит мир». Ответственность же за Боснию и Герцеговину несет народ и руководство страны.

На этой неделе Додик говорил, что Республика Сербская может выйти из состава Боснии и Герцеговины, если Запад продолжит усиливать давление на нее.

