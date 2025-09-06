На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Израильская оборонная компания закрыла объект в Британии на фоне протестов

Guardian: израильская оборонная фирма закрыла объект в Британии после протестов
Majid Asgaripour/Reuters

Израильская компания Elbit Systems по производству вооружений закрыла свой объект в городе Бристоль (Великобритания) после протестов со стороны активистов от пропалестинского движения Palestine Action. Об этом сообщила газета The Guardian.

«Объект израильского производителя вооружений в Бристоле, который неоднократно подвергался акциям со стороны Palestine Action, судя по всему, закрылся», — говорится в материале.

По данным издания, объект был арендован компанией Elbit до 2029 года. Сообщается, что активисты часто подвергали нападкам это здание, в частности, залезая на его крышу, разбивая стекла и обливая объект красной краской.

Elbit Systems — израильская компания по разработке и модернизации различных видов вооружения, крупнейший частный оборонный концерн в Израиле. Среди прочего предприятие производит беспилотники по заказу израильской армии обороны (ЦАХАЛ).

В июле движение Palestine Action было внесено в список запрещенных в Великобритании организаций по предложению главы МВД Иветт Купер. Участие или поддержка этой группы рассматриваются как уголовное преступление, за которое предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до 14 лет. Позднее, 1 сентября более 110 активистов этой организации были обвинены в поддержке террористов.

Ранее пропалестинские активисты повредили крупную партию техники для Украины.

Все новости на тему:
Война в Газе
