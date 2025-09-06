Гладков сообщил о двух атаках дронов ВСУ на автомобилистов

Гладков: два человека погибли при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

Два человека погибли, один пострадал в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины в Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В районе хутора Масычево Грайворонского округа дрон атаковал ГАЗель, в результате чего водитель погиб. Еще одного жителя региона не удалось спасти после детонации БПЛА в селе Новая Таволжанка.

«Сложно подобрать слова утешения тем, кто потерял своих родных... <..> Вся область скорбит вместе с вами», — обратился к семьям мужчин Гладков.

Также он сообщил о ранении мирного жителя при ударе FPV-дрона по автомобилю в районе села Борки Валуйского округа. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Он получил минно-взрывную травму и проникающее ранение брюшной полости.

До этого украинский беспилотник атаковал служебный автобус в Белгородской области. Транспортное средство подверглось удару на участке автомобильной дороги Казинка — Посохово в Валуйском округе. Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) водитель получил серьезные ранения и не смог дожить до прибытия скорой помощи.

Ранее супруги пострадали при взрыве дрона в белгородском селе Ясные Зори.