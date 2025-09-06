Истребители Венесуэлы пролетели над судном ВМС США

CBS: истребители Венесуэлы пролетали над судном ВМС США дважды за два дня

Истребители Венесуэлы пролетали над судном ВМС США в международных водах дважды за несколько дней. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на чиновников Пентагона.

Утверждается, что первый инцидент произошел в четверг днем, второй случился в ночь на пятницу. Несколько венесуэльских истребителей F-16 пролетели рядом с эсминцем.

До этого президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social сообщил, что американские военные уничтожили 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua в международных водах.

28 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп готов использовать «всю мощь Америки» для остановки наркотрафика, поступающего из Венесуэлы. Таким образом она ответила на вопрос, допускает ли президент использование военной силы США для ударов по Венесуэле.

Ранее в Госдуме заявили, что США не нужна война с Венесуэлой.