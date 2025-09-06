По делу о поставках патронов концерну «Калашников» допросили около 40 свидетелей

По делу о поставках бракованных деталей «Калашникову» допросили 38 человек

Тридцать восемь свидетелей допросили по делу о поставках концерну «Калашников» бракованных деталей для патронов. Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившись с материалами уголовного дела.

«... в рамках предварительного следствия <...> допрос 38 свидетелей», — указано в документе.

Помимо этого, уточняется, что на данном этапе расследования подозрения о причастности технического директора организации «Интертехника» Алексея Морохова к инкриминируемому деянию обоснованы.

В ноябре 2024 года в Ивановской области возбудили уголовное дело по факту поставок некачественных деталей концерну «Калашников». В нарушениях при выполнении гособоронзаказа обвинили одного из подрядчиков. Речь идет о компании «Интертехника». По информации следствия, вместо собственных деталей подрядчик закупал подобные им в Китае. Поставщик заранее знал, что китайские детали не соответствуют техническим требованиям, однако продолжал поставлять их. Следствие уточнило, что хищение происходило в период с октября 2023-го по ноябрь 2024 года.

Спустя несколько дней Октябрьский районный суд Иванова арестовал технического директора «Интертехники», гендиректора «Ивановских ковшей» Алексея Морохова. Ему предъявили обвинение в причинении ущерба «Калашникову» на сумму более 32 млн рублей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее фигурант дела победителя «Танцев со звездами» о хищении у «Калашникова» признал вину.