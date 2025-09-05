Начальники генштабов стран НАТО встретятся в Латвии в конце сентября

Все 32 начальника генеральных штабов стран НАТО соберутся 26–27 сентября в Риге на заседание военного комитета Североатлантического альянса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте военно-политического союза.

Отмечается, что военное руководство альянса рассмотрит дальнейшие шаги по итогам июньского саммита НАТО в Гааге, включая вопросы укрепления коллективного сдерживания и обороны.

24–25 июня в Гааге состоялся саммит НАТО, на котором лидеры стран-участниц организации согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Генсек организации Марк Рютте на пресс-конференции подчеркнул, что Североатлантический альянс должны быть уверен, что сможет защититься от российской угрозы. По мнению Рютте, Западу не следует быть «наивным по отношению к России». 21 мая послы ЕС согласовали план милитаризации Европы объемом €150 млрд, который предложила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ завили, что НАТО и Евросоюз готовятся к войне с Россией.