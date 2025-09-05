Progorod76: участник СВО из Ярославля совершил подвиг и пропал на 400 дней

Участник специальной военной операции из Ярославля в апреле прошлого года совершил героический поступок, вызвав огонь на себя для спасения сослуживца. Об этом сообщает издание Progorod76.

57-летний военнослужащий, служивший оператором противотанковых управляемых ракет, во время штурма получил тяжелое ранение, но сознательно прикрыл собой другого бойца. В течение 400 дней его судьба оставалась неизвестной, и лишь в 2025 году было официально подтверждено, что он погиб.

Бойца похоронили с воинскими почестями. Его подвиг будет увековечен в памяти сослуживцев и жителей Ярославской области.

4 сентября командир мотострелкового взвода Южной группировки войск с позывным «Ахи» заявил, что раненый российский боец две недели самостоятельно выбирался из украинского тыла к позициям Вооруженных сил РФ.

Он заявил, что российские военные напоили и накормили этого военнослужащего, а также обработали его раны. По словам «Ахи», раны бойца уже начали заживать, как будто он был в больнице. Потом выяснилось, что «он приполз вообще с другого направления». Военнослужащий не мог отправиться обратно к себе в тыл и двигался по линии боевого соприкосновения, продолжил командир.

Ранее сообщалось, что в России будет создана карта героев — участников СВО.