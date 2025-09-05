На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США могут обменять оружие на права интеллектуальной собственности Украины

NBC: США обсуждают поставки оружия Киеву в обмен на права на военные разработки
true
true
true
close
Staff Sgt. Jao'Torey Johnson/U.S. Air Force via AP

Соединенные Штаты рассматривают возможность заключения сделки с Украиной на поставки оружия в обмен на права на интеллектуальную собственность военного назначения. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник.

«Соединенные Штаты обсуждают с Украиной сделку стоимостью около $100 млрд, в рамках которой Киев сможет закупать американское оружие, а <...> Штаты получат права интеллектуальной собственности на разрабатываемые Украиной передовые системы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Пентагоне вопросы оборонного сотрудничества с Киевом курирует председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС США Дэн Кейн. Обсуждение также касается вопросов сдерживания и подготовки кадров.

28 августа стало известно, что Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Киеву управляемых ракет воздушного базирования ERAM и сопутствующего оборудования на $825 млн. Украинская сторона запросила до 3350 управляемых ракет и столько же навигационных систем с защитой от помех.

Ранее Зеленский заявил, что США вместе с Украиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами