США могут обменять оружие на права интеллектуальной собственности Украины

NBC: США обсуждают поставки оружия Киеву в обмен на права на военные разработки

Соединенные Штаты рассматривают возможность заключения сделки с Украиной на поставки оружия в обмен на права на интеллектуальную собственность военного назначения. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник.

«Соединенные Штаты обсуждают с Украиной сделку стоимостью около $100 млрд, в рамках которой Киев сможет закупать американское оружие, а <...> Штаты получат права интеллектуальной собственности на разрабатываемые Украиной передовые системы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Пентагоне вопросы оборонного сотрудничества с Киевом курирует председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС США Дэн Кейн. Обсуждение также касается вопросов сдерживания и подготовки кадров.

28 августа стало известно, что Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Киеву управляемых ракет воздушного базирования ERAM и сопутствующего оборудования на $825 млн. Украинская сторона запросила до 3350 управляемых ракет и столько же навигационных систем с защитой от помех.

Ранее Зеленский заявил, что США вместе с Украиной.