США выделят Польше многомиллиардный кредит на закупку вооружений

США выделят Польше кредит на $4 млрд на закупку вооружений
Kacper Pempel/Reuters

США выделят Польше кредит в размере $4 млрд на закупку американских вооружений. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности Пентагона (DSCA).

Средства будут выделены в рамках программы «Иностранное военное финансирование» (FMF). В итоге общий объем кредитной поддержки республики со стороны Соединенных Штатов за последние три года превысит $15 млрд, говорится в пресс-релизе.

В DSCA добавили, что эта крупная поддержка отражает серьезную приверженность Польши собственной обороне и разделению бремени коллективной безопасности НАТО. Республика остается одним из самых сильных и надежных союзников США в Европе — страной, которая находится на передовой линии восточного фланга Североатлантического альянса, и лидером в области оборонных инвестиций, говорится в сообщении.

В агентстве также отметили, что Польша предприняла решительные шаги по усовершенствованию своих вооруженных сил и защите суверенитета, включая крупные закупки передовых оборонных платформ производства США.

Ранее в Польше заявили о готовности создать собственное ядерное оружие.

