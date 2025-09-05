Над акваторией Азовского моря сбили два беспилотника

Российские средства ПВО сбили два БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 8 до 10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.

Информации о разрушениях в результате атаки на данный момент не поступало.

5 сентября министерство обороны РФ сообщало, что в течение ночи над российской территорией перехватили 92 украинских БПЛА самолетного типа. В Брянской области сбили 15 беспилотников, в Ростовской области — 13, в Тульской области — 12, в Калужской области — 11. Еще девять дронов уничтожили в Рязанской области, восемь — в Крыму, семь в Воронежской области и по пять — в Курской и Орловской областях. В Белгородской и Липецкой областях ликвидировали по два летательных аппарата, единичные цели нейтрализовали в Смоленской области, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее украинские беспилотники атаковали курское село Большое Солдатское.