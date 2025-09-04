Украинские беспилотники атаковали курское село Большое Солдатское

Украинские беспилотники в ночь на четверг при помощи 12 беспилотников атаковали село Большое Солдатское в Курской области, пострадавших нет. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки был уничтожен дом на улице Советской, а также повреждено административное здание. Врио губернатора отметил, что пострадавших нет. Другие данные о последствиях уточняются.

«Вновь призываю людей воздержаться от поездок на приграничные территории», — заявил Хинштейн.

Он добавил, что украинская сторона не оставляет попыток причинить вред мирному населению. Врио губернатора призвал местных жителей беречь себя.

До этого беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал микроавтобус «Народного фронта» в Судже Курской области. В публикации говорится, что в салоне находились военные. Один из них получил ранение, но был оперативно доставлен в больницу.

Ранее Хинштейн поблагодарил Москву за открытие избирательных участков для курян.