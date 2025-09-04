На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинские беспилотники атаковали курское село Большое Солдатское

Хинштейн: 12 дронов ночью атаковали село Большое Солдатское в Курской области
true
true
true
close
Shutterstock

Украинские беспилотники в ночь на четверг при помощи 12 беспилотников атаковали село Большое Солдатское в Курской области, пострадавших нет. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки был уничтожен дом на улице Советской, а также повреждено административное здание. Врио губернатора отметил, что пострадавших нет. Другие данные о последствиях уточняются.

«Вновь призываю людей воздержаться от поездок на приграничные территории», — заявил Хинштейн.

Он добавил, что украинская сторона не оставляет попыток причинить вред мирному населению. Врио губернатора призвал местных жителей беречь себя.

До этого беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал микроавтобус «Народного фронта» в Судже Курской области. В публикации говорится, что в салоне находились военные. Один из них получил ранение, но был оперативно доставлен в больницу.

Ранее Хинштейн поблагодарил Москву за открытие избирательных участков для курян.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами