Над Тульской областью отразили атаку украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Тульской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Губернатор напомнил, что упавшие на землю беспилотники могут содержать в себе взрывчатые вещества, к ним нельзя приближаться в целях безопасности. Помимо этого, Миляев призвал не брать в руки обломки дронов, поскольку они могут быть обработаны отравляющими веществами.

В случае обнаружения опасных предметов следует звонить по номерам экстренных служб: 01, 101, 112.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что силы ПВО отразили налет БПЛА по северу региона. По его словам, дроны уничтожили в Верхнедонском, Миллеровском, Боковском и Чертковском районах. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее обломки БПЛА попали на территорию промпредприятия в российском регионе.