Стало известно о разработке плана размещения европейских войск на Украине

WSJ: США участвовали в разработке плана размещения войск Европы на Украине
wideshuts/Shutterstock/FOTODOM

Главы европейских армий разработали детальный план размещения на Украине войск численностью более 10 тысяч военнослужащих, который подготовили при участии американских генералов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейского дипломата.

В публикации утверждается, что сухопутные силы разделят на две группы. Первая — займется обучением и оказанием помощи военным Украины, а вторая — будет работать для «предотвращения возможного будущего российского вторжения».

Источник рассказал, что воздушным патрулированием неба Украины должны заняться военно-воздушные силы, базирующиеся за пределами страны. Он добавил, что в разработке плана также участвовал глава объединенного командования НАТО в Европе.

Накануне газета The New York Times сообщила, что большинство стран Европы боятся отправлять военных на Украину, опасаясь потенциального конфликта с Россией.

Ранее Ермак объяснил свое видение гарантий безопасности для Украины.

