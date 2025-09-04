На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Польша поставила условие по защите неба над Украиной

Туск: Польша потребует гарантий безопасности в рамках защиты неба над Украиной
true
true
true
close
Geert Vanden Wijngaert/AP

Польша намерена добиваться от союзников гарантий собственной безопасности, прежде чем присоединиться к инициативе по защите воздушного пространства Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже, пишет ТАСС.

«Я ясно дал понять нашим партнерам, что, поддерживая безопасность украинского неба, Польша требует взамен укрепления собственной безопасности», — сообщил Туск в ходе брифинга.

Он отметил, что Варшава не может допустить даже малейшего ослабления обороноспособности. Премьер-министр добавил, что польские специалисты будут вовлечены в процесс обсуждения деталей данной инициативы.

4 сентября в Париже состоялась встреча стран, входящих в так называемую «коалицию желающих», на которой, помимо прочих вопросов, обсуждалась тема предоставления гарантий безопасности Украине. Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что коалиция увеличилась до 35 участников, из которых 26 стран выразили готовность отправить свои войска на территорию Украины после достижения перемирия или установления мира.

Ранее Зеленский выступил с требованием к Европе.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами