Польша поставила условие по защите неба над Украиной

Польша намерена добиваться от союзников гарантий собственной безопасности, прежде чем присоединиться к инициативе по защите воздушного пространства Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже, пишет ТАСС.

«Я ясно дал понять нашим партнерам, что, поддерживая безопасность украинского неба, Польша требует взамен укрепления собственной безопасности», — сообщил Туск в ходе брифинга.

Он отметил, что Варшава не может допустить даже малейшего ослабления обороноспособности. Премьер-министр добавил, что польские специалисты будут вовлечены в процесс обсуждения деталей данной инициативы.

4 сентября в Париже состоялась встреча стран, входящих в так называемую «коалицию желающих», на которой, помимо прочих вопросов, обсуждалась тема предоставления гарантий безопасности Украине. Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что коалиция увеличилась до 35 участников, из которых 26 стран выразили готовность отправить свои войска на территорию Украины после достижения перемирия или установления мира.

