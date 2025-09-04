В МАГАТЭ сообщили о взрывах возле Запорожской АЭС

МАГАТЭ: у Запорожской АЭС зафиксировано шесть взрывов, угрозу не объявляли

В четверг рядом с Запорожской АЭС (ЗАЭС) прозвучали шесть взрывов. Об этом сообщили эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает РИА Новости.

«Команда МАГАТЭ на прошлой неделе неоднократно фиксировала звуки взрывов и военной активности за пределами станции», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что угрозы для ядерной безопасности выявлено не было. Специалисты уточнили, что особую опасность продолжают представлять проблемы с доступом к охлаждающей воде и крайне нестабильное внешнее электроснабжение.

Они отметили, что в течение четырех месяцев ЗАЭС вынуждена полагаться всего на одну внешнюю линию электропередачи.

До этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о необходимости продолжать диалог с российской стороной по поводу ситуации на ЗАЭС. Он отметил, что благодаря выстроенному диалогу с РФ специалистам МАГАТЭ удается избегать ложных нарративов, так как они в любой момент могут узнать прямо на ЗАЭС, что произошло.

Ранее Украину обвинили в намеренном усилении атак на ЗАЭС перед саммитом РФ и США.