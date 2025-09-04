В СМИ заявили, что российские войска заблокировали ВСУ в Купянске

Руденко: ВСУ не могут беспрепятственно выйти из Купянска

Журналист телеканала ВГТРК Андрей Руденко рассказал в своем Telegram-канале, что российские военные заблокировали подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске Харьковской области.

По словам Руденко, вся логистика ВСУ в Купянске взята под огневой контроль. Украинские солдаты могут выйти только в ночное время и только малыми группами.

«Сейчас руководство ВСУ должно принять решение: отправить на помощь своим подразделениям подмогу или оставить их», — отметил журналист.

В случае если командование украинских войск примет решение о помощи, то силы могут быть переброшены с одного из донбасских направлений, что приведет к потере оборонительных способностей ВСУ.

Накануне глава пророссийской администрации региона Виталий Ганчев рассказывал, что российские военнослужащие уже находятся внутри Купянска.

Также министерство обороны России опубликовало кадры с беспилотных летательных аппаратов, подтверждающие установление контроля над половиной территории Купянска. На видео зафиксированы российские военнослужащие в центре города и у ключевых объектов.

Российские войска заняли Купянск в начале специальной военной операции в феврале 2022 года, но оставили город в сентябре того же года. После этого вокруг Купянска были возведены кольцевые укрепления. Летом 2023 года бои за город возобновились.

