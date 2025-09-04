Снаряд упал в море рядом с судном у берегов Йемена

Снаряд упал в море рядом с судном у берегов йеменского порта Ходейда

Cнаряд упал в море рядом с судном недалеко от йеменского порта Ходейда. Об этом сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС.

По информации UKMTO, инцидент произошел в178 морских милях (330 километрах прим. ред.) к северо-западу от Ходейды. Капитан корабля также уведомил о радиоэлектронных помехах в этом районе, уточнили в управлении.

По предварительным данным, экипаж не пострадал и находится в безопасности, судно продолжает движение в порт назначения. Инцидент расследуется, сообщает UKMTO.

1 сентября сообщалось, что йеменские хуситы нанесли удар по нефтяному танкеру Израиля Scarlet Ray в Красном море.По данным UKMTO, экипаж судна сообщил о «всплеске в непосредственной близости от неизвестного снаряда и услышал громкий хлопок». Они отметили, что вся команда судна в безопасности и оно продолжает следовать по маршруту. Позже в британской компании отметили, что танкер «соответствует» целям йеменских хуситов, поскольку он открыто принадлежит Израилю.

В конце июля Мухаммад аль-Бухейти, член политбюро движения «Ансар Аллах» (хуситы) сообщил, что морские суда американских торговых компаний станут мишенью военного крыла группировки, если те будут взаимодействовать с израильскими портами. Он отметил, что атаки на суда США станут ответной мерой на агрессию в отношении Йемена.

Ранее сообщалось, что хуситы задержали 11 сотрудников ООН в Йемене.