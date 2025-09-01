Хуситы атаковали нефтяной танкер Израиля

Хуситы нанесли удар по нефтяному танкеру Израиля Scarlet Ray в Красном море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на британскую компанию морской безопасности Ambrey.

«Принадлежащий Израилю танкер под флагом Либерии сообщил о взрыве неподалеку, к юго-западу от саудовского портового города Янбу в Красном море», — говорится в сообщении.

По данным управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), экипаж судна сообщил о «всплеске в непосредственной близости от неизвестного снаряда и услышал громкий хлопок». Они отметили, что вся команда судна в безопасности и оно продолжает следовать по маршруту.

Позже в британской компании отметили, что танкер «соответствует» целям йеменских хуситов, поскольку он открыто принадлежит Израилю.

До этого лидер йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) Абдель Малек аль-Хуси заявил, что вооруженные силы движения на этой неделе осуществили удары по двум судам, находившимся в северной части Красного моря. По его словам, причиной атаки стало нарушение судами введенного хуситами запрета на сотрудничество с израильскими портами.

Ранее хуситы задержали 11 сотрудников ООН в Йемене.