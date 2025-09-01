На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Хуситы атаковали нефтяной танкер Израиля

ТАСС: хуситы атаковали нефтяной танкер Израиля Scarlet Ray в Красном море
true
true
true
close
Igor Hotinsky/Shutterstock/FOTODOM

Хуситы нанесли удар по нефтяному танкеру Израиля Scarlet Ray в Красном море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на британскую компанию морской безопасности Ambrey.

«Принадлежащий Израилю танкер под флагом Либерии сообщил о взрыве неподалеку, к юго-западу от саудовского портового города Янбу в Красном море», — говорится в сообщении.

По данным управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), экипаж судна сообщил о «всплеске в непосредственной близости от неизвестного снаряда и услышал громкий хлопок». Они отметили, что вся команда судна в безопасности и оно продолжает следовать по маршруту.

Позже в британской компании отметили, что танкер «соответствует» целям йеменских хуситов, поскольку он открыто принадлежит Израилю.

До этого лидер йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) Абдель Малек аль-Хуси заявил, что вооруженные силы движения на этой неделе осуществили удары по двум судам, находившимся в северной части Красного моря. По его словам, причиной атаки стало нарушение судами введенного хуситами запрета на сотрудничество с израильскими портами.

Ранее хуситы задержали 11 сотрудников ООН в Йемене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами