В Минобороны РФ рассказали об уничтожении воздушных целей ВСУ

МО РФ: ПВО уничтожили 299 украинских дронов и четыре управляемые авиабомбы
Евгений Биятов/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре управляемые авиабомбы и 299 украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 299 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

4 сентября, в период с полуночи до 06:00 по мск, силы ПВО сбили 46 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России и Черным морем.

По данным Минобороны РФ, военные сбили 24 беспилотника над Ростовской областью, 16 — над акваторией Черного моря, 4 — над Краснодарским краем, 2 — над Волгоградской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Черным морем.

