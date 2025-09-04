На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В подконтрольном Киеву Херсоне прозвучали взрывы

«Общественное»: в Херсоне утром произошли взрывы
true
true
true
close
Reuters

В подконтрольном Киеву городе Херсон произошли взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в посте, опубликованном в 08:32 по московскому времени.

Херсонская область стала субъектом России по итогам референдума в 2022 году. Однако Украина не признает его лигитимность и продолжает обстреливать регион. В настоящий момент под контролем Вооруженных сил (ВС) РФ находится 75% территории Херсонской области, но часть населенных пунктов на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

4 сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Херсон являются частью Херсонской области, жители которой в ходе референдума в 2022 году изъявили желание быть с Россией. Он подчеркнул, что это необходимо учитывать при заключении мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Чиновник также рассказал, что родился в Херсоне, и сегодня ему тяжело видеть, что его родной город фактически превратился в город-призрак. Сейчас из 350 тысяч жителей в Херсоне остались 50 тысяч человек, отметил он.

Ранее Путин заявил о возможном решении украинского конфликта вооруженным путем.

