Страны ЕС нарастили мощности по производству боеприпасов в шесть раз

Каллас: ежегодные мощности ЕС по производству боеприпасов выросли в 6 раз
true
true
true
close
Alessandro Di Meo/Global Look Press

Евросоюз за два года в шесть раз увеличил производство боеприпасов. Об этом сообщила глава Евродипломатии Кая Каллас, пишет РИА Новости.

«Мы развиваем наш военный потенциал. Ежегодные мощности Европы по производству боеприпасов в шесть раз превышают те, что были всего два года тому назад», — сказала она.

Каллас добавила, что подобных результатов также следует достигнуть в производстве систем противовоздушной обороны.

Недавно Каллас назвала встречу лидеров России, Китая и Северной Кореи в Пекине «прямым вызовом миропорядку».

До этого сообщалось, что президент РФ Владимир Путин коротко пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном по пути на трибуны парада Победы в Пекине.

3 сентября завершается четырехдневный визит Путина в Китай. За это время глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

Ранее Каллас высказалась о сроках введения 19-го пакета санкций против России.

