Чехия закупит в Германии танки Leopard

Правительство Чехии одобрило закупку в Германии танков Leopard 2A8. Об этом сообщило агентство ЧТК со ссылкой на главу чешского минобороны Яну Чернохову.

«Чехия присоединится к рамочному соглашению о закупке танков между минобороны Германии и производителем машин, компанией KNDS. Совместная закупка позволит снизить цену танков», — говорится в материале.

По данным агентства, в рамках первого этапа Чехия планирует закупить 44 командно-штабных и боевых танка Leopard 2A8 за 34,2 млрд крон (около 131 млрд рублей). Поставки техники должны начаться в 2028 году. Последние машины, как ожидается, будут отгружены в 2031 году, следует из материала.

В мае министерство экономики Швейцарии одобрило продажу 71 танка Leopard 1 A5 Германии, но при условии запрета их реэкспорта на Украину. Ведомство проинформировало Федеральный совет, что подразделение швейцарского оружейного концерна RUAG не обязано предоставлять немецкой компании разрешение на запланированную продажу своих танков, базирующихся в Италии.

Ранее в «Ростехе» заявили, что конструкторам РФ нечего взять у немецкого танка Leopard.