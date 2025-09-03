На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине могут расширить возрастные рамки «молодежного» контракта с ВСУ

Офис Зеленского: возрастные рамки молодежного контракта с ВСУ могут расширить
Sofiia Gatilova/Reuters

Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса в эфире телеканала «Общественное» заявил, что власти Украины могут расширить возрастные рамки по «молодежному» контракту с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

В настоящее время «молодежный» контракт с ВСУ могут заключить граждане Украины в возрасте от 18 до 24 лет.

«Как только пройдут соответствующие экспертизы на разных уровнях, на базе контракта «18-24» будет предложен контракт для других возрастных категорий. А также, возможно, включительно для уже мобилизованных граждан в вооруженных силах Украины», — отметил чиновник.

Он добавил, что расширенный контракт даст людям четкое понимание сроков службы, возможности получения определенных льгот.

Палиса не стал называть количество бойцов, которые подписали «молодежный» контракт с ВСУ.

3 сентября главнокомандующий украинской армией Александр Сырский сообщил, что на Украине под землей строят учебные центры для размещения солдат ВСУ.

По его словам, некоторые учебные центры уже в полном составе постоянно дислоцируются в подобных подземных укрытиях. Главком ВСУ уточнил, что учебные центры оснащаются системами противоракетной обороны и воздушным прикрытием, что должно защитить украинских военнослужащих от постоянных атак беспилотников и ракет.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили бункер Зеленского.

Новости Украины
