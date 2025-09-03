В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты

В международном аэропорту Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности.

3 сентября стало известно, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту Калуги.

В 21:57 мск временные ограничения ввели в аэропорту Волгограда, в 23:37 мск — в аэропорту Геленджика.

2 сентября в министерстве обороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны в промежутке с 20:00 до 23:00 мск сбили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

За сутки средства ПВО перехватили и уничтожили 158 БПЛА Вооруженных сил Украины. По данным Минобороны, всего с начала вооруженного конфликта украинская армия лишилась 81 130 беспилотников.

