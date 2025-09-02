В Киевской области прозвучали взрывы

На территории Киевской области произошли взрывы. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Факты ICTV».

Судя по всему, взрывы связаны с работой систем противовоздушной обороны. В настоящее время в Киевской области слышны сигналы воздушной тревоги. Ряд пабликов сообщает о массовом налете на Киевскую область российских ударных беспилотников.

Минувшей ночью Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что в Киевской, Сумской и Одесской областях произошли взрывы. По информации канала, атаке подверглись города Белая Церковь и Измаил.

Telegram-канал Mash написал, что Вооруженные силы России в ночь на 31 августа нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В публикации говорится, что основной удар пришелся на Одесскую область.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВС России уничтожили два предприятия с уникальным оборудованием в Киеве.