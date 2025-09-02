Мерц прокомментировал возможность отправки войск Запада на Украину до достижения перемирия

Мерц: до достижения перемирия Запад не будет отправлять войска на Украину

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что до достижения перемирия на Украине не может быть речи об отправке туда западных военных. Об этом сообщает телеканал Sat.1.

Канцлер рассказал, что даже в случае достижения перемирия для Берлина отправка войск на Украину будет возможна только с существенными оговорками, ведь на пути к этому «очень много препятствий».

Мерц добавил, что планов военной миссии на Украине «в Германии в любом случае не имеется».

Он отметил, что вопросы оказания военной помощи Киеву находятся в компетенции коалиции желающих, но не Еврокомиссии.

2 сентября постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что европейские союзники Соединенных Штатов по Североатлантическому альянсу не желают размещения своих войск на Украине.

Ранее в Кремле опровергли обсуждение китайских миротворцев на Украине.