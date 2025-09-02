В США заявили, что Европа не хочет отправлять военных на Украину

Европейские союзники Соединенных Штатов по НАТО не желают размещения своих войск на Украине. С таким утверждением выступил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер, передает ТАСС.

«Европа может разместить солдат (на Украине – «Газета.Ru»), но никто не хочет этого делать, это вызывает разочарование в том плане, в какой точке мы сейчас находимся», — подчеркнул он.

Уитакер отметил, что у Европы нет политической воли для остановки продолжающегося конфликта.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что одним из главных компонентов гарантий безопасности для Украины является вступление в Евросоюз.

Он также сообщил, что 4 сентября состоится очередное заседание так называемой «коалиции желающих», на котором будут обсуждаться подготовленные пункты обеспечения безопасности Украине. Зеленский во время беседы с Монтенегру выразил надежду, что Португалия примет участие в них.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также озвучила свое видение гарантий безопасности для Украины. По ее мнению, первая линия обороны на Украине — это сильная украинская армия, вторая — многонациональная группа, коалиция желающих при поддержке американцев. В связи с чем Евросоюзу, по словам фон дер Ляйен, необходимо быть сильным в вопросе обороны и инвестировать средства в защиту границ. Кроме того, европейцам надо развивать военный потенциал и заниматься обучением солдат.

