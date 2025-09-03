На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мерц раскритиковал фон дер Ляйен за слова о гарантиях безопасности Украины

Канцлер ФРГ Мерц открестился от слов фон дер Ляйен об отправке войск Украине
true
true
true
close
Wolfgang Rattay/Reuters

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о гарантиях безопасности для Украины в контексте развертывания сил Запада на территории республики. Его слова приводит агентство dpa.

Как заявил Мерц, Европейский Союз не несет ответственности за решение о военной поддержке Украины. Он подчеркнул, что планов о развертывании каких-либо войск не существует, «по крайней мере в Германии».

Конкретные решения можно принимать только после заключения мирного соглашения или перемирия между Москвой и Киевом, указал он. Все зависит от того, в какой форме конфликт будет завершен, считает канцлер ФРГ. И даже тогда, по его словам, имелись бы «значительные оговорки» относительно развертывания немецких войск.

«Еще есть много, много препятствий, которые нужно преодолеть, возможно, в течение достаточно длительного периода времени», – заявил Мерц.

До этого Урсула фон дер Ляйен в интервью Financial Times заявила, что страны ЕС разрабатывают «довольно конкретные планы» отправки на Украину своих военных контингентов. Она отметила, что европейские войска могут быть развернуты на территории Украины в рамках гарантий безопасности в постконфликтный период.

Ранее Писториус резко отреагировал на слова фон дер Ляйен об отправке войск на Украину.

