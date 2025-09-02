На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белгородской области в результате обстрела ВСУ пострадали люди

Гладков: три человека пострадали при обстреле Новой Таволжанки со стороны ВСУ
Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова

Украинские военнослужащие обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области с применением артиллерийских орудий. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали три человека. Бойцы самообороны доставили их в Шебекинскую центральную районную больницу.

«У одного мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение плеча. Его супруга получила баротравму. После оказания необходимой помощи мужчина остается под наблюдением в стационаре, женщину переведут в городскую больницу №2 в Белгороде», — говорится в заявлении.

Третий пострадавший получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение бедра. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь, после чего отпустили на амбулаторное лечение.

Кроме того, в результате атаки два частных жилых дома оказались повреждены. Другая информация о последствиях удара в настоящее время уточняется.

1 сентября пять дронов ВСУ атаковали город Шебекино и поселок Борисовка в Белгородской области. В результате удара по коммерческому объекту пострадал мужчина — у него диагностировали баротравму.

Ранее в Белгородской области украинский беспилотник атаковал работающую в поле технику.

