Эксперт допустил высадку воздушного десанта ВС РФ у Одессы

Эксперт Онуфриенко: ВС РФ способны провести десантную операцию в районе Одессы
Сергей Бобылев/РИА Новости

Воздушно-десантная операция российских войск в районе Одессы технически возможна, несмотря на сложность ее реализации. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

По его словам, для проведения операции необходимо принципиальное решение командования в соответствии с оперативной обстановкой.

«Массированный воздушный десант за пределами условной пятидесятикилометровой зоны от Одессы возможен и реален. Имеющиеся у российской армии силы и средства позволяют решить технические особенности такой операции», — отметил Онуфриенко.

Эксперт добавил, что современное представление о неэффективности воздушных десантов является заблуждением.

1 сентября в сети появилось фото необычной карты, висевшей на стене во время брифинга начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова; изображенные на ней Николаевская и Одесская области включены в состав России.

Ранее в Госдуме объяснили появление на брифинге Генштаба карты с Одессой в составе РФ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
