Кадыров показал кадры уничтожения техники ВСУ

Отряд российского спецназа «Ахмат» уничтожил на Сумском направлении реактивную установку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, в бою участвовал отряд «Питерского» спецназа «Ахмат». Чиновник отметил, что на этот российские бойцы нанесли точные удары по реактивной установке из двух FPV-беспилотников «Князь Вандал Новгородский» (КВН).

«Итог — установка благополучно отправлена в утиль», — написал глава Чечни в комментарии под постом.

Кадыров добавил, что бойцы «Ахмата» сработали «быстро и четко», не было «ни лишнего шума, ни пыли, только результат».

До этого Кадыров сообщил о проведении «блестящей боевой операции» на Харьковском направлении, завершившейся уничтожением нескольких блиндажей и минометного расчета ВСУ. По его словам, успешную операцию провела группа БПЛА стрелкового батальона имени Шейха Мансура Министерства обороны РФ совместно с артиллеристами.

Ранее бойцы «Ахмата» отбили натиск ВСУ на Сумском направлении.