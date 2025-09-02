На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кадыров показал кадры уничтожения техники ВСУ

Кадыров показал кадры уничтожения реактивной установки ВСУ на Сумском направлении
true
true
true

Отряд российского спецназа «Ахмат» уничтожил на Сумском направлении реактивную установку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, в бою участвовал отряд «Питерского» спецназа «Ахмат». Чиновник отметил, что на этот российские бойцы нанесли точные удары по реактивной установке из двух FPV-беспилотников «Князь Вандал Новгородский» (КВН).

«Итог — установка благополучно отправлена в утиль», — написал глава Чечни в комментарии под постом.

Кадыров добавил, что бойцы «Ахмата» сработали «быстро и четко», не было «ни лишнего шума, ни пыли, только результат».

До этого Кадыров сообщил о проведении «блестящей боевой операции» на Харьковском направлении, завершившейся уничтожением нескольких блиндажей и минометного расчета ВСУ. По его словам, успешную операцию провела группа БПЛА стрелкового батальона имени Шейха Мансура Министерства обороны РФ совместно с артиллеристами.

Ранее бойцы «Ахмата» отбили натиск ВСУ на Сумском направлении.

